魅力无法挡！《医生耀汉》池晟「摸头杀」真的是太电太迷人啦～
韩剧 2019年8月6日 星期二12:31 MiJimin
（雷）小编也想像李世荣一样，被池晟摸头奖励～！！！
SBS热门金土剧《医生耀汉》在第9~12集中，遇上了感觉不到痛的少年病患，以及轻轻一碰就痛到不行的一名父亲病患，为了解决两名患者的病痛，麻醉痛症科分成两个团队进行检查与研究。
与此同时，大家熟知从《机智牢房生活》爆红的小迷糊李奎炯，在剧中饰演检察官孙石基，戏份终於稍微多了一些啦～！因为车耀汉（池晟 饰）治好了明星拳击手而爆红，麻醉痛症科也变成了人气门诊，却也让孙石基相当不开心。
孙石基欲找车耀汉却碰上了女主姜诗英（李世荣 饰），三人眼神的对峙上也让人印象非常深刻。
▼「滚！立刻离开我的住院医生」：
▼在此前，由於姜诗英发现病患症状的疑点，而找出了治疗患者的方法，在电梯中车耀汉摸著姜诗英的头说：「做得好！」让姜诗英瞬间慌张，这一幕看了好让人心跳不已啊～！
与此同时，车耀汉原来也患有无法治愈的病，是「CIPA」（先天性痛觉不敏感合并无汗症）的患者，感觉不到冷热与疼痛，所以每天检查自己的身体状况，随时消毒，食物也要放冷才吃避免烫伤…等等，一路走来真的是相当辛苦。
（图自：SBS Drama）
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