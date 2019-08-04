一半以上成員都在服兵役！正在經歷超長空白期的男團們...

有時候感覺一些組合好像突然沉寂了，其實只不過是成員陸續入伍，沒辦法合體活動...... 來看看現在都是哪些團正在接力服兵役的路上吧！
2AM
昶旻（1986）退伍，瑟雍（1987）替代役，趙權（1989）現役，珍雲（1991）現役。
2PM
Jun. K（1988）現役，Nichkhun泰國籍免役，澤演（1988）退伍，祐榮（1989）現役，俊昊（1990）替代役，燦盛（1990）現役。
SHINee
溫流（1989）現役，KEY（1991）現役，珉豪（1991）海兵隊，泰民（1993）活動中。
HIGHLIGHT
尹斗俊（1989）海兵隊，梁耀燮（1990）義警，李起光（1990）義警，孫東雲（1991）義警。
INFINITE
聖圭（1989）現役，東雨（1990）現役，優鉉（1991）活動中，成烈（1991）現役，L（1992）活動中，成鍾（1993）替代役。
CNBLUE
鄭容和（1989）特攻隊，李宗泫（1990）現役，姜敏赫（1991）現役，李正信（1991）現役。
B1A4
振永（1991）替代役，CNU（1991）現役，燦多（1992）活動中，Baro（1992）現役，孔燦（1993）活動中，因手術的緣故存在免役的可能。
BTOB
徐恩光（1990）現役，李旼赫（1990）義警，李昌燮（1991）現役，任炫植（1992）活動中，Peniel（1993）美國籍免役，鄭鎰勳（1994）活動中，陸星材（1995）活動中。
BIGBANG
T.O.P（1987）退伍，太陽（1988）現役、G-Dragon（1988）現役，大聲（1989）現役。
真是苦了粉絲們了T^T不過等待總會有盡頭的，到時候就可以和哥哥們再次聚首啦！
（圖源：各所屬社）
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