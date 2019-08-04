一半以上成员都在服兵役！正在经历超长空白期的男团们...

有时候感觉一些组合好像突然沉寂了，其实只不过是成员陆续入伍，没办法合体活动...... 来看看现在都是哪些团正在接力服兵役的路上吧！
2AM
昶旻（1986）退伍，瑟雍（1987）替代役，赵权（1989）现役，珍云（1991）现役。
2PM
Jun. K（1988）现役，Nichkhun泰国籍免役，泽演（1988）退伍，佑荣（1989）现役，俊昊（1990）替代役，灿盛（1990）现役。
SHINee
温流（1989）现役，KEY（1991）现役，珉豪（1991）海兵队，泰民（1993）活动中。
HIGHLIGHT
尹斗俊（1989）海兵队，梁耀燮（1990）义警，李起光（1990）义警，孙东云（1991）义警。
INFINITE
圣圭（1989）现役，东雨（1990）现役，优铉（1991）活动中，成烈（1991）现役，L（1992）活动中，成钟（1993）替代役。
CNBLUE
郑容和（1989）特攻队，李宗泫（1990）现役，姜敏赫（1991）现役，李正信（1991）现役。
B1A4
振永（1991）替代役，CNU（1991）现役，灿多（1992）活动中，Baro（1992）现役，孔灿（1993）活动中，因手术的缘故存在免役的可能。
BTOB
徐恩光（1990）现役，李旼赫（1990）义警，李昌燮（1991）现役，任炫植（1992）活动中，Peniel（1993）美国籍免役，郑镒勋（1994）活动中，陆星材（1995）活动中。
BIGBANG
T.O.P（1987）退伍，太阳（1988）现役、G-Dragon（1988）现役，大声（1989）现役。
真是苦了粉丝们了T^T不过等待总会有尽头的，到时候就可以和哥哥们再次聚首啦！
（图源：各所属社）
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