李鍾碩被爆與權娜拉正在熱戀中？所屬社火速回應：「兩人只是關係很好的演藝界前後輩關係！」
明星 2019年8月1日 星期四11:10 Yuan
今日，有媒體報導：「李鍾碩經過Hello Venus成員的介紹認識了權娜拉，並將她引進了自己成立的企劃社A-man project。」
報導更指出：「兩人的約會場面經常被捕捉，包括權娜拉從李鍾碩的車裡下來，並一起吃飯等。在李鍾碩於新沙洞經營的Cafe 89Mansion裡，權娜拉也經常被捕捉到。」
對此，兩人的所屬社回應：「戀愛傳聞是毫無根據的報導，兩人只是關係很好的演藝界前後輩關係。」
而李鍾碩在今年3月結束《羅曼史是別冊附錄》之後，以社會服務要員身份入伍，預計在2021年1月退伍。Hello Venus出身的權娜拉近年也轉往演員活動，今年5月合約到期後並沒有與Fantagio娛樂續約，簽至A-man project，目前正在出演《監獄醫生》。
（圖：IG@hv_nara、IG@jongsuk0206、TVDaily、tvN、KBS）
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留言/評論
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只要二碩開心就好，🈶️沒有都是他自己私人的事，我們就無限支持，但個人是比較愛孝周努娜，w控太明顯大愛這對情侶檔😍😍😍戲外能發展就再好不過了
2小時前
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