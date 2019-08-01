李钟硕被爆与权娜拉正在热恋中？所属社火速回应：「两人只是关系很好的演艺界前后辈关系！」
明星 2019年8月1日 星期四11:10 Yuan
今日，有媒体报导：「李钟硕经过Hello Venus成员的介绍认识了权娜拉，并将她引进了自己成立的企划社A-man project。」
报导更指出：「两人的约会场面经常被捕捉，包括权娜拉从李钟硕的车里下来，并一起吃饭等。在李钟硕於新沙洞经营的Cafe 89Mansion里，权娜拉也经常被捕捉到。」
对此，两人的所属社回应：「恋爱传闻是毫无根据的报导，两人只是关系很好的演艺界前后辈关系。」
而李钟硕在今年3月结束《罗曼史是别册附录》之后，以社会服务要员身份入伍，预计在2021年1月退伍。Hello Venus出身的权娜拉近年也转往演员活动，今年5月合约到期后并没有与Fantagio娱乐续约，签至A-man project，目前正在出演《监狱医生》。
（图：IG@hv_nara、IG@jongsuk0206、TVDaily、tvN、KBS）
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留言/评论
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只要二碩開心就好，🈶️沒有都是他自己私人的事，我們就無限支持，但個人是比較愛孝周努娜，w控太明顯大愛這對情侶檔😍😍😍戲外能發展就再好不過了
2小时前
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都沒拍到 沒圖沒真相 怎麼亂寫也行 😂😂😂
42分前
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