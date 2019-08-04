韓國女愛豆80%都有的職業病？Red Velvet Irene＆MAMAOO頌樂等人都沒能逃過...

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每次看到女愛豆，大家除了羨慕她們的凹凸有致的S曲線之外，就是「嫉妒」為什麼她們頻繁燙染頭髮，怎麼髮量還一直濃密呢？

女愛豆們因為造型多變，頻繁燙染頭髮，導致發質受損、脫落，這算不算職業病呢？ MAMAMOO的頌樂（Solar）就公開了女星們的頭髮看上去又濃又密的秘訣。 為了參加頒獎禮，頌樂找到了一家美髮店，公開了自己從中長髮到大波浪長髮的過程，原來頭髮並不是自己的，而是接髮。 原本頭髮的長度只到鎖骨的頌樂在髮型師的幫助下，沒過多久就有了大改變，頭髮長至胸部，還燙了溫柔的大波浪，整個人頓時女人味滿滿。



Red Velvet的Irene小仙女也以長直髮著稱。 皮膚雪白肌膚、頭髮濃密黑亮，襯托出她的女神氣質。



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看慣了她長髮的粉絲們在某次直播中發現Irene剪了頭髮？ 以前及腰長髮突然短到肩部了，剛剛蓋過鎖骨。 Irene解釋：「我原本頭髮就這麼長，（因為經常燙染頭髮）都斷掉了，我們成員們也都是這樣。 」並表示平時會用假髮片增加長度。



除此之外，TWICE的Sana有一次在表演《KNOCK KNOCK》時不小心手勾到頭髮，假髮片直接飛出來，下臺時還不忘把假髮片撿起來帶走。 後來的直播中，Sana自曝不只是自己，團裡每一位成員都因為燙染導致發質不同程度受損，除子瑜之外都在用假髮片，還笑稱TWICE是「假髮女團」。



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「圖：theqoo」

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