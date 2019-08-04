韩国女爱豆80%都有的职业病？Red Velvet Irene＆MAMAOO颂乐等人都没能逃过...

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每次看到女爱豆，大家除了羡慕她们的凹凸有致的S曲线之外，就是「嫉妒」为什么她们频繁烫染头发，怎么发量还一直浓密呢？

女爱豆们因为造型多变，频繁烫染头发，导致发质受损、脱落，这算不算职业病呢？ MAMAMOO的颂乐（Solar）就公开了女星们的头发看上去又浓又密的秘诀。 为了参加颁奖礼，颂乐找到了一家美发店，公开了自己从中长发到大波浪长发的过程，原来头发并不是自己的，而是接发。 原本头发的长度只到锁骨的颂乐在发型师的帮助下，没过多久就有了大改变，头发长至胸部，还烫了温柔的大波浪，整个人顿时女人味满满。



Red Velvet的Irene小仙女也以长直发著称。 皮肤雪白肌肤、头发浓密黑亮，衬托出她的女神气质。



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看惯了她长发的粉丝们在某次直播中发现Irene剪了头发？ 以前及腰长发突然短到肩部了，刚刚盖过锁骨。 Irene解释：「我原本头发就这么长，（因为经常烫染头发）都断掉了，我们成员们也都是这样。 」并表示平时会用假发片增加长度。



除此之外，TWICE的Sana有一次在表演《KNOCK KNOCK》时不小心手勾到头发，假发片直接飞出来，下台时还不忘把假发片捡起来带走。 后来的直播中，Sana自曝不只是自己，团里每一位成员都因为烫染导致发质不同程度受损，除子瑜之外都在用假发片，还笑称TWICE是「假发女团」。



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「图：theqoo」

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