「你們是？不，我們真的不是！」EXO-L穿了這個顏色被誤認是特定黨派人士XD
明星 2019年7月31日 星期三08:30 Rui
EXO的粉絲愛麗們被誤認為某特定黨派人士。
7月28日，EXO 在首爾奧林匹克競技場舉辦了演唱會「EXO PLANET#5-EXplOration」，因為是巡演的最後一場，粉絲俱樂部公開了著裝要求，希望愛麗們穿著紅色的衣服前往，於是上萬名粉絲們當天都以紅裝亮相。
沒想到紅色的衣服卻鬧出了小小的笑話。 穿著紅衣服的愛麗們被誤認為是自由韓國黨的黨員。 一群穿著紅衣服的愛麗們走在路上，甚至被問「你們是不是在參加自韓黨的聚會」。
為了看演唱會，外地的粉絲需要租住房子，一位粉絲住的地方恰巧就在國會議事堂附近。 當天她穿著紅衣路過時，正好遇到了集會演講，一位大叔興奮地朝她跑來，邊跑邊喊：「黨員同志們~」
愛麗們為了不再引起誤會，在乘坐的巴士上打上了「不是自韓黨，而是去看最後一場演唱會的EXO粉絲。 」
為了不被誤認為黨派人士，愛麗們也是煞費了苦心。
「圖：NATE」
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