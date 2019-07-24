《PRODUCE X 101》Jellyfish娛樂練習生金旻奎開通個人IG！不到一天，追蹤人數已經突破30萬！

《PRODUCE X 101》Jellyfish娛樂練習生金旻奎，一出場就因出色的外貌受到練習生與導師們的好感。
雖然還是小雞練習生，但也非常努力練習，加上態度言行非常得體，獲得不少國民製作人的喜愛，但最終決賽仍遺憾地沒能進入「X1」的出道組。
節目播畢後，他通過手寫信表示：「雖然很遺憾地沒能出道，但是在這段期間的每一瞬間，對我來說像禮物一樣珍貴。每一天都很幸福，比誰都更享受、熱愛舞台上的一切，很感謝給予我這個像黃金般珍貴時間的國民製作人。我也會更努力，以更好的樣貌和大家見面。」
而Jellyfish娛樂方面發表官方立場：「節目結束後，金旻奎目前正在休息中。因為節目剛剛結束的時間並不長，之後的活動會進行充分的討論，努力以更好的樣子與大家見面，謝謝。」
23日，金旻奎開通了個人IG（kimminkyu_0312），追蹤人數馬上突破了30萬。他發文寫道：「將將～你好！我是Jellyfish的金旻奎，以後會以多樣的樣貌和大家見面的。」穿著白色襯衫的他，做出可愛的表情，吸引了大家的視線。
另外，最近有不少粉絲希望決賽20名淘汰練習生能組成「BY9（Be Your Nine）」，這幾天募款也已經超過1億韓元，更把LOGO、手燈、專輯、企劃書、概念影片等都製作好了。之後能否誕生「BY9」，也受到了矚目。
（圖：Mnet、IG@kimminkyu_0312、Jellyfish）
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