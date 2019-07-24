《PRODUCE X 101》Jellyfish娱乐练习生金旻奎开通个人IG！不到一天，追踪人数已经突破30万！

《PRODUCE X 101》Jellyfish娱乐练习生金旻奎，一出场就因出色的外貌受到练习生与导师们的好感。
虽然还是小鸡练习生，但也非常努力练习，加上态度言行非常得体，获得不少国民制作人的喜爱，但最终决赛仍遗憾地没能进入「X1」的出道组。
节目播毕后，他通过手写信表示：「虽然很遗憾地没能出道，但是在这段期间的每一瞬间，对我来说像礼物一样珍贵。每一天都很幸福，比谁都更享受、热爱舞台上的一切，很感谢给予我这个像黄金般珍贵时间的国民制作人。我也会更努力，以更好的样貌和大家见面。」
而Jellyfish娱乐方面发表官方立场：「节目结束后，金旻奎目前正在休息中。因为节目刚刚结束的时间并不长，之后的活动会进行充分的讨论，努力以更好的样子与大家见面，谢谢。」
23日，金旻奎开通了个人IG（kimminkyu_0312），追踪人数马上突破了30万。他发文写道：「将将～你好！我是Jellyfish的金旻奎，以后会以多样的样貌和大家见面的。」穿著白色衬衫的他，做出可爱的表情，吸引了大家的视线。
另外，最近有不少粉丝希望决赛20名淘汰练习生能组成「BY9（Be Your Nine）」，这几天募款也已经超过1亿韩元，更把LOGO、手灯、专辑、企划书、概念影片等都制作好了。之后能否诞生「BY9」，也受到了瞩目。
（图：Mnet、IG@kimminkyu_0312、Jellyfish）
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