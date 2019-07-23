追車、觸碰藝人⋯⋯X1 公司列六大禁忌，呼籲粉絲勿侵犯私生活！

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作為偶像，私生活遭到粉絲侵犯儼然已成為普遍問題，就連上週五才剛成軍的 X1 也不例外！

Swing Entertainment 今天（23 日）發出官方聲明呼籲：「希望各位粉絲自制，不要有威脅藝人安全或侵犯其私生活的行為。」

原來粉絲除了官方活動外，也會偷偷追隨 X1 的非公開行程，因此令他們的安全備受威脅。Swing Entertainment 表示：「在可正式參加的行程之外來找藝人或追車，不僅威脅了他們的人身安全，也是對私生活的侵犯，甚至可能對完全無關的普通人造成傷害，希望各位意識到這些行為將損害藝人形象。」

Swing Entertainment 並列出六項行為呼籲粉絲不要踩線，包含追車、跑到公司或宿舍、觸碰藝人身體或搶奪物品、在藝人欲搭車時阻止、擋住公司或宿舍附近道路以致妨礙行人通行，以及阻擋行經車輛以便拍攝藝人。

倘若有上述行為，Swing Entertainment 將取消粉絲在官方 fan cafe 的權利，此後也不能參加公開節目或活動等等。希望大家都能以成熟的心和行為來追星！



（照片來源：Swing Entertainment）

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