追车、触碰艺人⋯⋯X1 公司列六大禁忌，呼吁粉丝勿侵犯私生活！
明星 2019年7月23日 星期二13:06 施乃琪
作为偶像，私生活遭到粉丝侵犯俨然已成为普遍问题，就连上周五才刚成军的 X1 也不例外！
Swing Entertainment 今天（23 日）发出官方声明呼吁：「希望各位粉丝自制，不要有威胁艺人安全或侵犯其私生活的行为。」
原来粉丝除了官方活动外，也会偷偷追随 X1 的非公开行程，因此令他们的安全备受威胁。Swing Entertainment 表示：「在可正式参加的行程之外来找艺人或追车，不仅威胁了他们的人身安全，也是对私生活的侵犯，甚至可能对完全无关的普通人造成伤害，希望各位意识到这些行为将损害艺人形象。」
Swing Entertainment 并列出六项行为呼吁粉丝不要踩线，包含追车、跑到公司或宿舍、触碰艺人身体或抢夺物品、在艺人欲搭车时阻止、挡住公司或宿舍附近道路以致妨碍行人通行，以及阻挡行经车辆以便拍摄艺人。
倘若有上述行为，Swing Entertainment 将取消粉丝在官方 fan cafe 的权利，此后也不能参加公开节目或活动等等。希望大家都能以成熟的心和行为来追星！
（照片来源：Swing Entertainment）
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