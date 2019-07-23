深情药师丁海寅来罗! 10/12来台与你击掌

深情药师丁海寅来罗! 10/12来台与你击掌

KPOP   2019年7月23日   星期二12:44   Erin  

有南韩「国民年下男」之称的演员丁海寅即将来台罗！在多部电视剧中表现出色的他相信追剧的大家都不陌生。去年丁海寅首次来台举办见面会，感受到粉丝满满的热情，今年将二次来台和粉丝同欢。

2016年以《孤单又灿烂的神－鬼怪》的初恋学长泰希欧巴打开知名度，2017年陆续出演《当你沈睡时》《机智牢房生活》也有不同出色表现，2018年出演《经常请吃饭的漂亮姐姐》更成为姊姊们的「理想情人」，获封「国民年下男」。今年出演《春夜》饰演温柔耿直的单亲爸爸，播出后在韩国的网上话题性始终排名在一、二位高居不下，剧中真实呈现人性与贴近生活的爱情观，引起许多网友、观众们的共鸣。最近他与鬼怪新娘金高银的新电影《愉悦的音乐专辑》也将在韩国上映。

丁海寅将於10月12日(六)在TICC台北国际会议中心举办《2019 JUNG HAE IN ‘ONE SUMMER NIGHT’ FAN MEETING IN TAIPEI》，活动门票将於8月11日(日) 下午两点在ibon售票网站及全台7-11 ibon机台准时开卖，活动票价为NT$ 2800 / 3600 / 4600 元。丁海寅将和全场购票粉丝一一近距离击掌，还有机会抽中和丁海寅合照(十人一组)､亲笔签名拍立得等好康福利，相关活动讯息请密切注意全星秀专页。https://www.facebook.com/starshowaaa/

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