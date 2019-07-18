TWICE 行程滿檔 世巡日本區開出 12 場公演！
KPOP 2019年7月18日 星期四11:12 施乃琪
昨天 TWICE 不僅發行了日語新單曲，也宣佈了世界巡迴演唱會的日本場行程，這次總共有 12 場演出！
TWICE 於 17 日公開了《TWICE WORLD TOUR 2019 “TWICELIGHTS” IN JAPAN》的完整行程，她們將於 10 月 23 日從北海道出發，陸續在千葉、大阪、宮城、愛知及福岡開唱，最後於 2020 年 2 月 22 日在靜岡劃下句點，總共在 7 座城市帶來 12 場公演。
其實不久前 BLACKPINK 才剛在名古屋巨蛋開唱，並達成韓國女子團體首度在日本 3 大城市舉行 5 場公演、吸引超過 22 萬名觀眾的紀錄。時隔短短半年，她們就要再度以體育場巡演和當地的 ONCE 見面。
另一方面，昨天 TWICE 也正式發行第四張日語單曲〈HAPPY HAPPY〉，下週則會接著推出第五支單曲〈Breakthrough〉，同時她們也準備透過世界巡迴演唱會，首度前往美國舉行專場演唱會！
（照片與影片來源：JYP Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論
-
-
其實不久前 TWICE 才剛在名古屋巨蛋開唱，並達成韓國女子團體首度在日本 3 大城市舉行 5 場公演、吸引超過 22 萬名觀眾的紀錄。時隔短短半年，她們就要再度以體育場巡演和當地的 ONCE 見面。
這樣才是正確的吧！
38分前
-
-
文章中“不久前“展開日本巨蛋巡演的是“TWICE“，也是韓女團首例。請問沒有校稿嗎？
55分前