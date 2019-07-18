朴叙俊：「结业式和朴炯植联系了！」在他新训的这段期间，他们的团体群组竟聊了4300则讯息？ 电影《老千3：独眼杰克》海报华丽公开 柳承范X朴正民X李光洙梦幻组合 性侵案判决！女受害者胜诉，法院要求朴有天赔偿1亿韩币 金所泫在拍摄新剧《绿豆传》中意外坠马，官方：目前已无大碍但仍需观察 tvN全新浪漫喜剧《抓住幽灵》公开文瑾莹、金善浩等主演的台词排练照！ 白种元在Youtube频道上传「泡菜饭开出了PO」单人食谱！拍摄前，还亲自打电话徵求总公司同意 XD 四部水木剧同日开播也不影响tvN《请输入检索词WWW》首尔圈收视创新高 薛仁雅确定接下 KBS 新剧 与金宰英领衔主演！ 姜丹尼尔出道准备如火如荼 官方 YouTube 频道明开张！ 姜成勋获判无嫌疑 亲笔发文向成员及粉丝致歉 姜丹尼尔举办出道纪念见面会：8/16新加坡开跑、8/18访港！ TWICE 行程满档 世巡日本区开出 12 场公演！ 「四树CP」又来啦！李准基将特别出演《德鲁纳酒店》义气相挺IU妹妹～ 【旅游资讯】即日起搭公车时...可以免费上网啦！ 金钟国祝贺HAHA生女儿！还表示：「以后老三要带男朋友回来的话，告诉她先带来见钟国叔叔！」 李孝利最新写真展现纯真风情，几近素颜也很有魅力！ Wanna One三位成员同台！邕圣佑＆河成云＆李大辉主持2019 K-WORLD FESTA 太妍在钟铉IG留言，11个字看哭粉丝了～ 没了明星光环的姜至奂被狠扒皮！坐在家里用望远镜「欣赏」穿著比基尼的女生 池昌旭3个月就瘦回了巅峰帅颜！死亡视角都能轻易Hold住♥ 《Signal》第二季明年上半年播出！李帝勋＆金惠秀＆赵震雄均表示愿意出演 神话李玟雨被警方以起诉意见送交检方：「根据监控录像认为存在强制丑行」 震惊！外媒曝金Sameul父亲墨西哥遇害 经纪公司：尚未方法确认

昨天 TWICE 不仅发行了日语新单曲，也宣布了世界巡回演唱会的日本场行程，这次总共有 12 场演出！

TWICE 於 17 日公开了《TWICE WORLD TOUR 2019 “TWICELIGHTS” IN JAPAN》的完整行程，她们将於 10 月 23 日从北海道出发，陆续在千叶、大阪、宫城、爱知及福冈开唱，最后於 2020 年 2 月 22 日在静冈划下句点，总共在 7 座城市带来 12 场公演。

其实不久前 BLACKPINK 才刚在名古屋巨蛋开唱，并达成韩国女子团体首度在日本 3 大城市举行 5 场公演、吸引超过 22 万名观众的纪录。时隔短短半年，她们就要再度以体育场巡演和当地的 ONCE 见面。

另一方面，昨天 TWICE 也正式发行第四张日语单曲〈HAPPY HAPPY〉，下周则会接著推出第五支单曲〈Breakthrough〉，同时她们也准备透过世界巡回演唱会，首度前往美国举行专场演唱会！



（照片与影片来源：JYP Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻