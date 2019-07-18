TWICE 行程满档 世巡日本区开出 12 场公演！
KPOP 2019年7月18日 星期四11:12 施乃琪
昨天 TWICE 不仅发行了日语新单曲，也宣布了世界巡回演唱会的日本场行程，这次总共有 12 场演出！
TWICE 於 17 日公开了《TWICE WORLD TOUR 2019 “TWICELIGHTS” IN JAPAN》的完整行程，她们将於 10 月 23 日从北海道出发，陆续在千叶、大阪、宫城、爱知及福冈开唱，最后於 2020 年 2 月 22 日在静冈划下句点，总共在 7 座城市带来 12 场公演。
其实不久前 BLACKPINK 才刚在名古屋巨蛋开唱，并达成韩国女子团体首度在日本 3 大城市举行 5 场公演、吸引超过 22 万名观众的纪录。时隔短短半年，她们就要再度以体育场巡演和当地的 ONCE 见面。
另一方面，昨天 TWICE 也正式发行第四张日语单曲〈HAPPY HAPPY〉，下周则会接著推出第五支单曲〈Breakthrough〉，同时她们也准备透过世界巡回演唱会，首度前往美国举行专场演唱会！
（照片与影片来源：JYP Entertainment）
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留言/评论
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其實不久前 TWICE 才剛在名古屋巨蛋開唱，並達成韓國女子團體首度在日本 3 大城市舉行 5 場公演、吸引超過 22 萬名觀眾的紀錄。時隔短短半年，她們就要再度以體育場巡演和當地的 ONCE 見面。
這樣才是正確的吧！
55分前
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文章中“不久前“展開日本巨蛋巡演的是“TWICE“，也是韓女團首例。請問沒有校稿嗎？
1小时前