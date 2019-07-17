姜成勋遭粉丝控告诈欺与贪污 检方裁定全数无嫌疑
明星 2019年7月17日 星期三12:18 施乃琪
针对前水晶男孩成员姜成勋被控「诈骗粉丝」、「贪污」等罪嫌，检方都作出了无嫌疑处分，一去来看详细说明！
先前姜成勋的粉丝后援会 Hoony World 中 70 多名会员，联合起来告他贪污、这去等嫌疑，对此首尔中央地方检查厅在今天（17 日）以证据不充分为由，决定不起诉本案。
案件源自水晶男孩於 2017 年 4 月 15 日廿周年纪念影片会，当时姜成勋向粉丝表示会捐出应援款项及门票收入，但最后疑似私吞了金钱；粉丝认为姜成勋并未依约捐出款项，因此在 2018 年 11 月控告了他与实际上经营 Hoony World 的 A 某。
对於这项指控，检方认为那场活动主旨为「影片会」而非捐款行为，且该笔金钱为粉丝为分摊影片会费用而自发募款所得，因此难以将姜成勋的做法视为诈骗粉丝。至於应援款项及门票收入，则属於举行影片会所需的费用或补助资金，是否捐出剩余款项则仅是附带目的。且姜成勋在与 Hoony World 发生这项问题后，确实将款项捐了出去。
此外，针对姜成勋、A 某及 A 某哥哥挪用了影片会收入的指控，检方也判定三人并无嫌疑，原因是当初并未谈定捐款金额或对象，故难以认定粉丝和姜成勋之间有成立委托捐款的关系。
（照片来源：YG Entertainment、TVDaily）
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留言/评论
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可以有個水落石出真好！....希望甜甜可以再露出甜美笑容回歸舞台...👏👏...
2小时前
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期待故人歸，我們水晶之花、我的微笑少年，你在、我們也都在。
2小时前
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