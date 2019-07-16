金知碩帶小貓咪回家 竟招來網友罵聲一片：「為什麼不領養？ 」 終於想起來三胞胎二哥民國長得像誰了！就是這位實力小生啊～ 為了IU的顏值也一定要去看《德魯納酒店》啊！靈魂被困不能輪迴，可能是太美了吧♥ 阿米看過來！ Netmarble宣佈開發防彈少年團BTS新遊戲《Project PAN》，設計師招募中！ 《Produce X 101》最終回將提前3小時開播！ 本週五晚8點直播 《姜食堂3》殷志源實權認證！一個眼神讓姜鎬童馬上說「OK」，連李壽根都怕挨罵不敢傳達事情！ 恩靜中文熱唱孫燕姿《逆光》 澳門開騷驚喜不斷 MONSTA X的元虎穿泳衣現身機場上了熱搜！網民：我要是有這樣的大腿也敢天天露XD

又有遊戲公司要為防彈開發遊戲啦！ 招聘公告裡寫明「ARMY優待」，真是讓人看得心癢癢啊~XD

7月15日，韓國遊戲製作公司Netmarble Monster宣佈為BTS的新遊戲招募開發者，招聘職位分為遊戲設計師和服務企劃2種，均要求3年以上的相關工作經歷，遊戲設計師還要求對二次創作和女性向遊戲有較高的理解、 熟悉時下最流行的敘述風格，並且優先考慮阿米（防彈少年團粉絲名）！ 看來大家都知道，阿米最懂阿米的心XD



此前的遊戲《BTS WORLD》是由TAKEONE COMPANY公司開發，Netmarble擔任運營，但目前的成績被認為難以和BTS、Netmarble的名聲相稱，這次由Netmarble子公司Netmarble Monster親自擔任開發工作，有望扳回一局。

其實Netmarble在今年第一季的Conference Call中就透露過關於防彈少年團IP的新企劃，當時副社長表示：「正在開發關於BTS的新遊戲，因為還在初期階段， 所以沒有可以透露的資訊。 」



Netmarble Monster曾推出《MARVEL未來之戰》、《STAR WARS: Force Arena》、《Monster Taming》等遊戲，開發能力受到肯定，但一直專注於男性向遊戲， 缺乏女性向遊戲的相關經驗。 希望這次能找到懂女人心和阿米心的設計者啊！



（圖源：BTS FB，Netmarble等）

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