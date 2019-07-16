新剧《新入史官具海玲》正名为《新入史官丘海昤》，官方释出主演中文名字 金知硕带小猫咪回家 竟招来网友骂声一片：「为什么不领养？ 」 终於想起来三胞胎二哥民国长得像谁了！就是这位实力小生啊～ 为了IU的颜值也一定要去看《德鲁纳酒店》啊！灵魂被困不能轮回，可能是太美了吧♥ 阿米看过来！ Netmarble宣布开发防弹少年团BTS新游戏《Project PAN》，设计师招募中！ 《Produce X 101》最终回将提前3小时开播！ 本周五晚8点直播 《姜食堂3》殷志源实权认证！一个眼神让姜镐童马上说「OK」，连李寿根都怕挨骂不敢传达事情！ 恩静中文热唱孙燕姿《逆光》 澳门开骚惊喜不断 MONSTA X的元虎穿泳衣现身机场上了热搜！网民：我要是有这样的大腿也敢天天露XD

又有游戏公司要为防弹开发游戏啦！ 招聘公告里写明「ARMY优待」，真是让人看得心痒痒啊~XD

7月15日，韩国游戏制作公司Netmarble Monster宣布为BTS的新游戏招募开发者，招聘职位分为游戏设计师和服务企划2种，均要求3年以上的相关工作经历，游戏设计师还要求对二次创作和女性向游戏有较高的理解、 熟悉时下最流行的叙述风格，并且优先考虑阿米（防弹少年团粉丝名）！ 看来大家都知道，阿米最懂阿米的心XD



此前的游戏《BTS WORLD》是由TAKEONE COMPANY公司开发，Netmarble担任运营，但目前的成绩被认为难以和BTS、Netmarble的名声相称，这次由Netmarble子公司Netmarble Monster亲自担任开发工作，有望扳回一局。

其实Netmarble在今年第一季的Conference Call中就透露过关於防弹少年团IP的新企划，当时副社长表示：「正在开发关於BTS的新游戏，因为还在初期阶段， 所以没有可以透露的资讯。 」



Netmarble Monster曾推出《MARVEL未来之战》、《STAR WARS: Force Arena》、《Monster Taming》等游戏，开发能力受到肯定，但一直专注於男性向游戏， 缺乏女性向游戏的相关经验。 希望这次能找到懂女人心和阿米心的设计者啊！



（图源：BTS FB，Netmarble等）

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