《18歲的瞬間》首曝預告片！邕聖祐&金香起這青澀酸甜的初戀味道啊～
韓劇 2019年6月25日 星期二08:36 Rui
終於等到了邕聖祐和金香起合作的青春校園劇《18歲的瞬間》首輪預告。
公開的預告描繪了柳秀彬（金香起 飾）和崔俊優（邕聖祐 飾）的初邂逅。 穿著校服背著書包狂追崔俊優的柳秀彬，看著對方的秀彬一邊膽怯地問「那個，格紋襯衣... 你沒事吧？ 你這樣動看看」，一邊活動肩膀。 崔俊優一言不發地微笑著看著秀彬，並照做了她的動作。
影片末尾傳出了崔俊優的旁白：「也不知怎的這個瞬間，也不知怎的18歲」，預示著他和柳秀彬的奇妙緣分即將上演。
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《18歲的瞬間》裡邕聖佑飾演已習慣孤獨的18歲少年「崔俊優」，獨自一人對於俊優來說是孤獨的日常。 雖然他不善表達情感，共感能力也沒那麼強，卻有著荒誕又可愛的反轉魅力。 金香起則在片中飾演優等生柳秀彬，這是她成人之後出演的首個作品，將會呈現怎樣的演技讓觀眾十分期待。 秀彬的一切都被媽媽一手包辦，她沒有明確的夢想和目標，只是按照媽媽的計畫和安排活著，直到18歲，她有了目前人生最大的夢想，那就是獨立。 當秀彬邂逅俊優之後，她的身上也有了小小的變化。 該劇將於7月22日首播。
「圖：JTBC」
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