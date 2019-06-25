《18岁的瞬间》首曝预告片！邕圣佑&金香起这青涩酸甜的初恋味道啊～

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终於等到了邕圣佑和金香起合作的青春校园剧《18岁的瞬间》首轮预告。

公开的预告描绘了柳秀彬（金香起 饰）和崔俊优（邕圣佑 饰）的初邂逅。 穿著校服背著书包狂追崔俊优的柳秀彬，看著对方的秀彬一边胆怯地问「那个，格纹衬衣... 你没事吧？ 你这样动看看」，一边活动肩膀。 崔俊优一言不发地微笑著看著秀彬，并照做了她的动作。



影片末尾传出了崔俊优的旁白：「也不知怎的这个瞬间，也不知怎的18岁」，预示著他和柳秀彬的奇妙缘分即将上演。



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《18岁的瞬间》里邕圣佑饰演已习惯孤独的18岁少年「崔俊优」，独自一人对於俊优来说是孤独的日常。 虽然他不善表达情感，共感能力也没那么强，却有著荒诞又可爱的反转魅力。 金香起则在片中饰演优等生柳秀彬，这是她成人之后出演的首个作品，将会呈现怎样的演技让观众十分期待。 秀彬的一切都被妈妈一手包办，她没有明确的梦想和目标，只是按照妈妈的计画和安排活著，直到18岁，她有了目前人生最大的梦想，那就是独立。 当秀彬邂逅俊优之后，她的身上也有了小小的变化。 该剧将於7月22日首播。

「图：JTBC」

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