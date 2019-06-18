金銀淑編劇新作《THE KING》的「男二」是「他」！將與李敏鎬、金高銀等人合作
韓劇 2019年6月18日 星期二13:32 JiaJia
是《機智牢房生活》中的「金濟赫迷弟」啊！（笑）金景南曾出演過不少戲劇作品，哪個角色最令你印象深刻呢？
曾創作出《太陽的後裔》、《鬼怪》等多部熱門電視劇的金銀淑編劇，將於明年（2020年）上半年推出新作《The King：永遠的君主》。導演為《太陽的後裔》、《雲畫的月光》白尚勳導演。
該部電視劇描述對抗惡魔、想關閉「次元之門」的理科型大韓帝國皇帝李坤（李敏鎬 飾），和想守護某人的人生與愛情的文科型大韓民國刑警鄭太乙（金高銀 飾），合作並往來於平行的兩個世界，帶來時而心動、時而緊張的愛情故事。除男、女主角外，禹棹煥也確定出演。
而《THE KING》的「男二」人選也出爐了，是近期結束MBC《特別勞動監督官趙掌風》拍攝的金景南，將在劇中飾演重案組刑警「姜信載」。他有著冷靜又執著的個性，在破案時常常發揮卓越能力。因為他的活躍表現，強力3隊的捉拿率是其他團隊的兩倍。對於生活在漫長惡夢中的姜信載而言，鄭太乙（金高銀 飾）是他每天的希望。此前有消息指出，「男二」和「女一」將會有悲傷的Loveline。
金景南近幾年出演不少作品，如：KBS《最強送餐員》、tvN《機智牢房生活》、MBC《過來抱抱我》，到最近的《特別勞動監督官趙掌風》等。其中，他更以《過來抱抱我》獲得當年度的「MBC演技大賞」之新人獎。金景南為話劇演員出身，通過作品展現細膩演技。此次加盟《The King：永遠的君主》成為金銀淑編劇的「男人們」之一，期待他的表現。
（圖片來源：KSD、TVDaily、藝人SNS）
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