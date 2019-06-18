金银淑编剧新作《THE KING》的「男二」是「他」！将与李敏镐、金高银等人合作
韩剧 2019年6月18日 星期二13:32 JiaJia
是《机智牢房生活》中的「金济赫迷弟」啊！（笑）金景南曾出演过不少戏剧作品，哪个角色最令你印象深刻呢？
曾创作出《太阳的后裔》、《鬼怪》等多部热门电视剧的金银淑编剧，将於明年（2020年）上半年推出新作《The King：永远的君主》。导演为《太阳的后裔》、《云画的月光》白尚勋导演。
该部电视剧描述对抗恶魔、想关闭「次元之门」的理科型大韩帝国皇帝李坤（李敏镐 饰），和想守护某人的人生与爱情的文科型大韩民国刑警郑太乙（金高银 饰），合作并往来於平行的两个世界，带来时而心动、时而紧张的爱情故事。除男、女主角外，禹棹焕也确定出演。
而《THE KING》的「男二」人选也出炉了，是近期结束MBC《特别劳动监督官赵掌风》拍摄的金景南，将在剧中饰演重案组刑警「姜信载」。他有著冷静又执著的个性，在破案时常常发挥卓越能力。因为他的活跃表现，强力3队的捉拿率是其他团队的两倍。对於生活在漫长恶梦中的姜信载而言，郑太乙（金高银 饰）是他每天的希望。此前有消息指出，「男二」和「女一」将会有悲伤的Loveline。
金景南近几年出演不少作品，如：KBS《最强送餐员》、tvN《机智牢房生活》、MBC《过来抱抱我》，到最近的《特别劳动监督官赵掌风》等。其中，他更以《过来抱抱我》获得当年度的「MBC演技大赏」之新人奖。金景南为话剧演员出身，通过作品展现细腻演技。此次加盟《The King：永远的君主》成为金银淑编剧的「男人们」之一，期待他的表现。
（图片来源：KSD、TVDaily、艺人SNS）
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