拉下了T.O.P和B.I的韓瑞熙還有大料：YG還有很多的人吸毒
明星 2019年6月18日 星期二13:00 Rui
韓瑞熙，原本只是個名不見經傳的娛樂圈練習生，卻因為接連拉下BIGBANG T.O.P、iKON B.I而「聲名大噪」，甚至讓整個YG都陷入了困境。
據韓媒爆料，韓瑞熙爆料她手中還有更多藝人的黑料。日前播出的《金賢真News Show》中，律師方政炫就透露：「根據韓瑞熙的陳述，牽涉出了更多的藝人。 」主持人提問：「在重新調查YG的過程中，會不會順藤摸瓜查到更多的事情？ YG因為牽連過廣，已經有不少人覺得’到底還有多少人’、’韓瑞熙到底說了什麼’。 」
方律師表示：「她的證言中提到了很多人。 原本YG娛樂該是個培養青少年夢想和希望的地方，但卻不斷查出涉毒的事情，不僅如此還對外宣稱會定期做毒檢。 從另一方面來看，這並不是為了杜絕毒品，反而像是為了管理藝人故意用了這個手段。 」主持人繼續追問：「是不是韓瑞熙親口說還有更多的人吸毒？ 」方律師給出了確定的答案。
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B.I退團解約之後並未平息大眾的不滿，更多的人將怒火發洩到了YG娛樂身上，YG老闆梁鉉錫引咎辭職，卸任社長一職。並且YG娛樂發佈官方聲明，稱韓瑞熙並非旗下練習生，想要與之劃清界限。
「圖：《金賢真News Show》」
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老話一句...YG倒閉靠你了...加油!!!
2小時前
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