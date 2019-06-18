拉下了T.O.P和B.I的韩瑞熙还有大料：YG还有很多的人吸毒
明星 2019年6月18日 星期二13:00 Rui
韩瑞熙，原本只是个名不见经传的娱乐圈练习生，却因为接连拉下BIGBANG T.O.P、iKON B.I而「声名大噪」，甚至让整个YG都陷入了困境。
据韩媒爆料，韩瑞熙爆料她手中还有更多艺人的黑料。日前播出的《金贤真News Show》中，律师方政炫就透露：「根据韩瑞熙的陈述，牵涉出了更多的艺人。 」主持人提问：「在重新调查YG的过程中，会不会顺藤摸瓜查到更多的事情？ YG因为牵连过广，已经有不少人觉得’到底还有多少人’、’韩瑞熙到底说了什么’。 」
方律师表示：「她的证言中提到了很多人。 原本YG娱乐该是个培养青少年梦想和希望的地方，但却不断查出涉毒的事情，不仅如此还对外宣称会定期做毒检。 从另一方面来看，这并不是为了杜绝毒品，反而像是为了管理艺人故意用了这个手段。 」主持人继续追问：「是不是韩瑞熙亲口说还有更多的人吸毒？ 」方律师给出了确定的答案。
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B.I退团解约之后并未平息大众的不满，更多的人将怒火发泄到了YG娱乐身上，YG老板梁铉锡引咎辞职，卸任社长一职。并且YG娱乐发布官方声明，称韩瑞熙并非旗下练习生，想要与之划清界限。
「图：《金贤真News Show》」
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留言/评论
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老話一句...YG倒閉靠你了...加油!!!
2小时前
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全世界的演藝圈與政壇多少都有人吸毒，只是看有沒有人爆出來而已
張紫妍事件爆出來又壓下去哪個腦殘會相信演藝圈跟政壇能有多單純= =
3小时前