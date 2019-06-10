韓劇《春夜》丁海寅&韓志旼每一句台詞、眼神都讓人七上八下，心跳不已～！

韓劇《春夜》丁海寅&韓志旼每一句台詞、眼神都讓人七上八下，心跳不已～！

韓劇   2019年6月10日   星期一12:55   MiJimin  

（談及劇情）大家是否也邊看劇邊尖叫呢？印象最深刻的是哪一幕呢？（韓志旼在櫻花樹下也太美）

MBC韓劇《春夜》上禮拜第12集收視率再度攀升，AGB全國收視率來到8.4%，首爾圈則是9.8%快破十，比起首播已有兩倍成長，劇情發展與演員之間的情感碰撞，都緊抓住觀眾們的視線。

上週最新的劇情發展，更加讓人揪心，李靜仁（韓志旼　飾）的心幾乎完全偏向了劉智浩（丁海寅　飾），也終於對男友權基錫（金俊韓　飾）表達心中的不滿，但談了這麼多年的感情，分手也不是件容易的事情…，而小編在看劇的過程，也有好幾個片段，忍不住尖叫。

▼靜仁在街邊基錫大吵起來：「你的家人不承認我的存在，這種心情你能明白嗎！？」一向冷靜面對的靜仁，忽然間大吼的模樣，真的有被嚇到。

▼因為智浩不接電話，靜仁找到他家門口，當智浩難過掙扎到說出「希望乾脆兩人從來沒認識過」時，靜仁用手摀住他的嘴巴，流下了傷心的眼淚。（哦莫哦莫）

▼靜仁接到男友的電話，眼睛直視且堅定地看著智浩，對著電話裡的男友說：「我們分手吧！」智浩近一步，靜仁退一步的時候，連這種細節都很能讓心蕩漾啊！

▼基錫和智浩一起吃飯，兩人面對面幾乎一觸即發的對談，看了讓人緊張，小編真的超討厭基錫看不起人的模樣，超級沒禮貌的！！！

▼靜仁打給智浩，剛巧基錫和智浩在一起，原想掛電話的靜仁，智浩卻說出：「不要掛電話。」啊啊啊啊！！！劇情就停在這裡啊～～～！小編看到這一幕較得罪大聲了。

雖然這部劇是慢步調，但卻好幾次讓人情緒激動啊～！大家看完上禮拜的劇情後，有甚麼想法呢～！？

▼韓志旼太美，小編最後私心放個兩張獨照！XD

（圖自：봄밤）

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