韩剧《春夜》丁海寅&韩志旼每一句台词、眼神都让人七上八下，心跳不已～！

（谈及剧情）大家是否也边看剧边尖叫呢？印象最深刻的是哪一幕呢？（韩志旼在樱花树下也太美）
MBC韩剧《春夜》上礼拜第12集收视率再度攀升，AGB全国收视率来到8.4%，首尔圈则是9.8%快破十，比起首播已有两倍成长，剧情发展与演员之间的情感碰撞，都紧抓住观众们的视线。
上周最新的剧情发展，更加让人揪心，李静仁（韩志旼 饰）的心几乎完全偏向了刘智浩（丁海寅 饰），也终於对男友权基锡（金俊韩 饰）表达心中的不满，但谈了这么多年的感情，分手也不是件容易的事情…，而小编在看剧的过程，也有好几个片段，忍不住尖叫。
▼静仁在街边基锡大吵起来：「你的家人不承认我的存在，这种心情你能明白吗！？」一向冷静面对的静仁，忽然间大吼的模样，真的有被吓到。
▼因为智浩不接电话，静仁找到他家门口，当智浩难过挣扎到说出「希望干脆两人从来没认识过」时，静仁用手捂住他的嘴巴，流下了伤心的眼泪。（哦莫哦莫）
▼静仁接到男友的电话，眼睛直视且坚定地看著智浩，对著电话里的男友说：「我们分手吧！」智浩近一步，静仁退一步的时候，连这种细节都很能让心荡漾啊！
▼基锡和智浩一起吃饭，两人面对面几乎一触即发的对谈，看了让人紧张，小编真的超讨厌基锡看不起人的模样，超级没礼貌的！！！
▼静仁打给智浩，刚巧基锡和智浩在一起，原想挂电话的静仁，智浩却说出：「不要挂电话。」啊啊啊啊！！！剧情就停在这里啊～～～！小编看到这一幕较得罪大声了。
虽然这部剧是慢步调，但却好几次让人情绪激动啊～！大家看完上礼拜的剧情后，有甚么想法呢～！？
（图自：봄밤）
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