BTS防彈少年團JIN學媽媽看演唱會吶喊擺手晃到模糊！然而...媽媽我真的看不到你在哪里
明星 2019年6月7日 星期五10:59 Rui
有個愛豆子女的話，父母們一定會去看孩子的演唱會，且懷抱著自家孩子一定能夠一眼就能在觀眾席上看到自己，這樣小小的虛榮心和自豪感就連世界豆防彈少年團大哥JIN的爸爸媽媽也有。
有一天JIN就向JIMIN說起了自己父母前去看演唱會的情景。 JIN敘述道：「有時候我家人們會來演唱會現場，然後會告訴我他們坐哪裡，但是因為我不太會找東西,經常都找不到（他們坐哪了）。 這時候媽媽就會開始大喊並瘋狂搖手 ‘呀！！ 怎麼辦他看不到我！ 啊呀！ 呀！ ~碩珍呀！！！！！ 呀啊！！！！ ’。 」
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雖然媽媽在公演場這麼激烈地晃手和呼喊了兒子的名字，但她的聲音總是淹沒在其他的ARMY中，因為周圍的人也和她一樣正在瘋狂呐喊著，想要吸引台上成員們的注意力。 不能更真實了！ 演唱會上，誰還不是這樣啊？？ 哈哈哈哈哈哈哈媽媽太可愛了~
此時的JIN只想說：媽媽，我真的找不到你在哪裡啊~~~JIMIN全程傻笑和吃東西也是超級可愛啊~
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「圖：PANN」
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