BTS防弹少年团JIN学妈妈看演唱会呐喊摆手晃到模糊！然而...妈妈我真的看不到你在哪里

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有个爱豆子女的话，父母们一定会去看孩子的演唱会，且怀抱著自家孩子一定能够一眼就能在观众席上看到自己，这样小小的虚荣心和自豪感就连世界豆防弹少年团大哥JIN的爸爸妈妈也有。

有一天JIN就向JIMIN说起了自己父母前去看演唱会的情景。 JIN叙述道：「有时候我家人们会来演唱会现场，然后会告诉我他们坐哪里，但是因为我不太会找东西,经常都找不到（他们坐哪了）。 这时候妈妈就会开始大喊并疯狂摇手 ‘呀！！ 怎么办他看不到我！ 啊呀！ 呀！ ~硕珍呀！！！！！ 呀啊！！！！ ’。 」



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虽然妈妈在公演场这么激烈地晃手和呼喊了儿子的名字，但她的声音总是淹没在其他的ARMY中，因为周围的人也和她一样正在疯狂呐喊著，想要吸引台上成员们的注意力。 不能更真实了！ 演唱会上，谁还不是这样啊？？ 哈哈哈哈哈哈哈妈妈太可爱了~



此时的JIN只想说：妈妈，我真的找不到你在哪里啊~~~JIMIN全程傻笑和吃东西也是超级可爱啊~



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「图：PANN」

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