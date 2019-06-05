BTS防弹少年团Jin出道6年公开首支自作曲《这夜》

BTS防弹少年团Jin出道6年公开首支自作曲《这夜》

KPOP   2019年6月5日   星期三10:21   Sani   6

今日零点，Jin在防弹少年团的官方SNS上分享了自己的第一首自作曲《这夜》，立即受到超多关注！

防弹少年团2013年出道以来，Jin在专辑中收录的团体曲、solo曲《Awake》、《Epiphany》、翻唱歌曲《在秋天的邮局前》、KBS 2TV电视剧《花郎》OST《非你不可》等中展现过个人唱功，但亲自作词作曲是第一次。 这首歌也是防弹少年团出道6周年event「2019 BTS FESTA」的一部分。

总体制作由Slow Rabbit担当，Jin、Hiss Noise、防弹少年团队长RM都有参加歌曲的创作。

Jin说：「大家好我是Jin。 这首歌是想著我的伴侣动物们写下来的。 是第一首自作曲，希望大家喜欢。 下次会再努力做出好的歌曲给大家听。 谢谢阿米。 」


此外，Jin近日向UNICEF（联合国儿童基金会）捐款累计超过1亿韩元，成为了UNICEF Honors Club成员。 Jin从去年5月开始，每月捐出一定金额，一开始连身边的人都没有告诉，后来认同「善良的影响力会被分享扩大」，才公开了自己加入Honors Club的消息。

为什么Jin的各方面都可以这么优秀！

（图源：BTS Twitter）

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