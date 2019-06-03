韩最大音源网站Melon非法侵吞数十亿版权费 被检察厅收押调查

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据报导，有证据表明Melon建立「幽灵公司」，盗领了本应属於创作人的版权费，金额高达数十亿韩元，目前已被检察院收押办公室。

之前就一直有人怀疑音源网站没有确实向创作者分配收益，这次对Melon「侵吞著作权费」的怀疑被证实为事实，预计将在音乐界引起巨大波澜。

据悉，首尔东部地方检察院网路搜查部已经在5月27日对位於江南区三成洞的前LOEN娱乐办公室（现KAKAO M办公室）进行了收押调查。 Melon成立於2004年，最初是SKT的社内服务，2009年1月开始由SKT子公司LOEN（前Seoul Records）经营，2016年被KAKAO M收购。



检方怀疑，Melon在SKT子公司（LOEN）时期即2009~2011年间成立幽灵专辑公司，减少本应分给制作权人的份额、侵吞数十亿著作权费，目前正在调查。 检方还掌握到，2011年以后Melon也曾以其他方式非法侵吞著作权费。 如果将调查区间扩大到从2009年到被卖给私募基金的2013年，Melon侵吞的金额可能高达数百亿韩元。

检方透露，2009年Melon的收入分配规定是「Melon占46%，著作权人占54%」，即总收益的54%应该按照音源下载次数分给著作权人，然而LOEN成立了名为LS Music的虚拟专辑公司并登陆到著作权分配系统中，LS Music向全体会员的「礼物盒」中发送著作权不明的古典音乐并将其算入总下载量，从而多拿走10%~20%的著作权费。 通过这一手段，据推算Melon在2009年一年的非法侵吞金额就有50亿元左右。



LOEN被KAKAO收购后於去年更名为KAKAO M，目前由KAKAO直接运营，但KAKAO人士表示：「检察院收押的是Melon的旧办公室，是被KAKAO收购之前的事， 具体情况不了解。 」

2010年11月，独立音乐人「月光妖精逆转满垒本垒打（달빛요정 역전만루홈런）」突然过世，令音源企业著作权费分配过程缺乏透明度的问题引起极大关注。 有业内人士认为，如果连市占率第一的Melon都偷偷侵吞著作权费，音源市场整体将迎来巨大的冲击。

（图源：Melon）

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