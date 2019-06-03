把無知當樂趣《Running Man》亂用字幕狂被批，別拿國家慘痛歷史當笑話
綜藝 2019年6月3日 星期一09:25 Rui
國民綜藝《Running Man》因為不恰當的字幕引發民眾不滿。
6月2日播出的《Running Man》中，跑男成員們為了籌備粉絲見面會展開了「Running Man周邊商品製作角逐」，成員們以小組賽的方式互相牽制，李光洙和全昭旻的選擇被金鐘國吐槽，驚得全昭旻「打嗝」，惹得所有人爆笑不已。 這個過程中節目組打出了「拍了一次桌子，就聽到了‘嗝’」。
節目播出後，該字幕就引爆了廣大觀眾的不滿，紛紛指責節目組用詞不當，讓觀眾們聯想到了朴鐘哲拷問致死事件。 「朴鐘哲事件」發生在1987年民主化抗爭運動中，大學生朴鐘哲被當局員警逮捕並拷問致死，當時警方回應稱「只是拍了下桌子，他就喊了一聲‘啊’之後就死了」 ，這句話也成為了反映當時政局不合理的代表性言論。
觀眾無法忍受節目組竟將無知當樂趣，用烈士的悲慘教訓充當娛樂，很多人表示雖然平時是《Running Man》的忠實觀眾，但對本期節目實在無法接受。
「朴鐘哲事件」曾被拍成電影《1987》，由河正宇、呂珍九、金泰璃等攜手出演。
「圖：《1987》、《RUNNING MAN》」
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留言/評論
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我覺得這個字眼太照樣照句了,是不該這樣弄啊,韓國人對這種事很敏感,就不要去挑戰..
53分前
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可是真的韓國人一看到這個截圖就馬上想到那個事件，我剛剛問韓國朋友的....
當然有可能是開玩笑的帶有地方偏見，
可是真的不要開這種玩笑不較好...
1小時前
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韓國人真辛苦 不能說的話 不能做的事表面上一大堆 但檯面下酸言惡語不止 惡劣壞事做盡
1小時前
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笑勒。。1987年。。他们脑袋到底多黑暗才可以一直扭曲词语
2小時前