《姜食堂2》P.O乔迁宴 宋旻浩送上珍藏的「自画像」当礼物！殷志源：「这一点都不像你啊」 安孝燮如同画报般的黑衬衫剧照，网友：这笑容也太迷人了吧！！！ SJ将於今年（2019年）下半年携正规9辑回归歌坛！强仁、晟敏不参与组合活动 曾出演过《花郎》、《我的野蛮女友》等剧的金敏俊，与GD亲姊姊正在恋爱中！两人将在10月结婚？ 《JK2》来了！「郑氏姐妹」Jessica & Krystal今日（3日）前往美国旧金山拍摄真人秀 韩最大音源网站Melon非法侵吞数十亿版权费 被检察厅收押调查 把无知当乐趣《Running Man》乱用字幕狂被批，别拿国家惨痛历史当笑话 禹棹焕有望加盟李敏镐&金银淑新剧《THE KING》 《PRODUCE X 101》金曜汉＆李洗赈深夜同逛便利店：身高差很萌♥ 【不定时更新！】６月份有谁会来台湾跟大家见面呢？ Baby滤镜最合适的艺人竟然是朴轸永？比车银优还要萌啊XD

国民综艺《Running Man》因为不恰当的字幕引发民众不满。

6月2日播出的《Running Man》中，跑男成员们为了筹备粉丝见面会展开了「Running Man周边商品制作角逐」，成员们以小组赛的方式互相牵制，李光洙和全昭旻的选择被金钟国吐槽，惊得全昭旻「打嗝」，惹得所有人爆笑不已。 这个过程中节目组打出了「拍了一次桌子，就听到了‘嗝’」。



节目播出后，该字幕就引爆了广大观众的不满，纷纷指责节目组用词不当，让观众们联想到了朴钟哲拷问致死事件。 「朴钟哲事件」发生在1987年民主化抗争运动中，大学生朴钟哲被当局员警逮捕并拷问致死，当时警方回应称「只是拍了下桌子，他就喊了一声‘啊’之后就死了」 ，这句话也成为了反映当时政局不合理的代表性言论。

观众无法忍受节目组竟将无知当乐趣，用烈士的悲惨教训充当娱乐，很多人表示虽然平时是《Running Man》的忠实观众，但对本期节目实在无法接受。

「朴钟哲事件」曾被拍成电影《1987》，由河正宇、吕珍九、金泰璃等携手出演。



「图：《1987》、《RUNNING MAN》」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻