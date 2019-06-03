把无知当乐趣《Running Man》乱用字幕狂被批，别拿国家惨痛历史当笑话
综艺 2019年6月3日 星期一09:25 Rui
国民综艺《Running Man》因为不恰当的字幕引发民众不满。
6月2日播出的《Running Man》中，跑男成员们为了筹备粉丝见面会展开了「Running Man周边商品制作角逐」，成员们以小组赛的方式互相牵制，李光洙和全昭旻的选择被金钟国吐槽，惊得全昭旻「打嗝」，惹得所有人爆笑不已。 这个过程中节目组打出了「拍了一次桌子，就听到了‘嗝’」。
节目播出后，该字幕就引爆了广大观众的不满，纷纷指责节目组用词不当，让观众们联想到了朴钟哲拷问致死事件。 「朴钟哲事件」发生在1987年民主化抗争运动中，大学生朴钟哲被当局员警逮捕并拷问致死，当时警方回应称「只是拍了下桌子，他就喊了一声‘啊’之后就死了」 ，这句话也成为了反映当时政局不合理的代表性言论。
观众无法忍受节目组竟将无知当乐趣，用烈士的悲惨教训充当娱乐，很多人表示虽然平时是《Running Man》的忠实观众，但对本期节目实在无法接受。
「朴钟哲事件」曾被拍成电影《1987》，由河正宇、吕珍九、金泰璃等携手出演。
「图：《1987》、《RUNNING MAN》」
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留言/评论
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我覺得這個字眼太照樣照句了,是不該這樣弄啊,韓國人對這種事很敏感,就不要去挑戰..
53分前
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可是真的韓國人一看到這個截圖就馬上想到那個事件，我剛剛問韓國朋友的....
當然有可能是開玩笑的帶有地方偏見，
可是真的不要開這種玩笑不較好...
1小时前
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韓國人真辛苦 不能說的話 不能做的事表面上一大堆 但檯面下酸言惡語不止 惡劣壞事做盡
1小时前
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笑勒。。1987年。。他们脑袋到底多黑暗才可以一直扭曲词语
2小时前