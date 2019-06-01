淨化耳朵！IU歌迷推薦最適合睡前聆聽的9首歌曲大公開

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IU出道以來真的唱過太多好歌啦！最近韓國網友就從這茫茫星海中挑出了最適合睡前聽的9首歌曲，快加入睡前播放列表吧！

1.《Ugly Duckling》

收錄於IU的出道迷你專輯《Lost and Found》，15歲IU的聲音，即便過去了10多年，仍然帶給人莫大的感動：



2.《Dlwlrma》

收錄於2017年正規四輯《Palette》，歌名是IU給自己的原名李知恩改成「李知金」（韓文裡「恩」與「銀」同字）後，韓文拼寫在鍵盤上對應的英文，也有「這一刻」的含義。



3.《夜信》

《Palette》的第一首先行曲，歌詞和旋律都非常優美：



4.《Voice Mail》

收錄於2013年正規三輯《Modern Times – Epilogue》，靈感來自IU出道前經歷的單戀，歌詞仿佛是借用voice mail的形式進行告白：



5.《Rain Drop》

收錄於第三張單曲《嘮叨》，幾乎是「藏」在角落了XD但其實也是很好聽的一首歌！



6.《致姓名》

《Palette》的第二首主打歌，IU用她溫暖的聲音給無數受傷、孤獨的靈魂帶去安慰：



7.《A Dreamer》

收錄於2009年首張正規專輯《Growing Up》，在灰暗現實中仍懷抱夢想的少女心聲真的十分感人：



8.《秘密》

收錄於2011年正規二專《Last Fantasy》，每次聽都讓人感歎根本是天使的聲音啊：



9.《仲夏夜之夢》

這首歌來自IU的首張翻唱專輯《花書簽》，2014年發行，到現在都是經典之一呀：



（圖源：IU FB）

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