淨化耳朵！IU歌迷推薦最適合睡前聆聽的9首歌曲大公開

淨化耳朵！IU歌迷推薦最適合睡前聆聽的9首歌曲大公開

KPOP   2019年6月1日   星期六09:00   Sani   16

IU出道以來真的唱過太多好歌啦！最近韓國網友就從這茫茫星海中挑出了最適合睡前聽的9首歌曲，快加入睡前播放列表吧！

1.《Ugly Duckling》

收錄於IU的出道迷你專輯《Lost and Found》，15歲IU的聲音，即便過去了10多年，仍然帶給人莫大的感動：

2.《Dlwlrma》

收錄於2017年正規四輯《Palette》，歌名是IU給自己的原名李知恩改成「李知金」（韓文裡「恩」與「銀」同字）後，韓文拼寫在鍵盤上對應的英文，也有「這一刻」的含義。

3.《夜信》

《Palette》的第一首先行曲，歌詞和旋律都非常優美：

4.《Voice Mail》

收錄於2013年正規三輯《Modern Times – Epilogue》，靈感來自IU出道前經歷的單戀，歌詞仿佛是借用voice mail的形式進行告白：

5.《Rain Drop》

收錄於第三張單曲《嘮叨》，幾乎是「藏」在角落了XD但其實也是很好聽的一首歌！

6.《致姓名》

《Palette》的第二首主打歌，IU用她溫暖的聲音給無數受傷、孤獨的靈魂帶去安慰：

7.《A Dreamer》

收錄於2009年首張正規專輯《Growing Up》，在灰暗現實中仍懷抱夢想的少女心聲真的十分感人：

8.《秘密》

收錄於2011年正規二專《Last Fantasy》，每次聽都讓人感歎根本是天使的聲音啊：

9.《仲夏夜之夢》

這首歌來自IU的首張翻唱專輯《花書簽》，2014年發行，到現在都是經典之一呀：

（圖源：IU FB）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

  • 標籤 :
  • IU
相關新聞
留言/評論
  • 李姿萩
    我是手受傷的畫者，藝術不好走⋯希望大家支持我的藝術^^ 粉絲團:https://www.facebook.com/a0926165392/ 【謝謝幫忙按讚，願您有美好的一天:))】
    3小時前
  • 徐培瑜
    💗
    3小時前
  • 陳書維
    Jimmy Kurniawan快設最愛歌單
    2小時前
  • Carrickson Chan
    沒有My old story耶
    1小時前
  • 林靖瀅
    睡覺不聽KNEE？？？最佳安眠曲耶
    3小時前
→更多留言...(11)
在Facebook上的留言
主頁 » KPOP » 淨化耳朵！IU歌迷推薦最適合睡前聆聽的9首歌曲大公開
© 2019 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手