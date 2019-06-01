净化耳朵！IU歌迷推荐最适合睡前聆听的9首歌曲大公开

净化耳朵！IU歌迷推荐最适合睡前聆听的9首歌曲大公开

KPOP   2019年6月1日   星期六09:00   Sani   14

IU出道以来真的唱过太多好歌啦！最近韩国网友就从这茫茫星海中挑出了最适合睡前听的9首歌曲，快加入睡前播放列表吧！

1.《Ugly Duckling》

收录於IU的出道迷你专辑《Lost and Found》，15岁IU的声音，即便过去了10多年，仍然带给人莫大的感动：

2.《Dlwlrma》

收录於2017年正规四辑《Palette》，歌名是IU给自己的原名李知恩改成「李知金」（韩文里「恩」与「银」同字）后，韩文拼写在键盘上对应的英文，也有「这一刻」的含义。

3.《夜信》

《Palette》的第一首先行曲，歌词和旋律都非常优美：

4.《Voice Mail》

收录於2013年正规三辑《Modern Times – Epilogue》，灵感来自IU出道前经历的单恋，歌词仿佛是借用voice mail的形式进行告白：

5.《Rain Drop》

收录於第三张单曲《唠叨》，几乎是「藏」在角落了XD但其实也是很好听的一首歌！

6.《致姓名》

《Palette》的第二首主打歌，IU用她温暖的声音给无数受伤、孤独的灵魂带去安慰：

7.《A Dreamer》

收录於2009年首张正规专辑《Growing Up》，在灰暗现实中仍怀抱梦想的少女心声真的十分感人：

8.《秘密》

收录於2011年正规二专《Last Fantasy》，每次听都让人感叹根本是天使的声音啊：

9.《仲夏夜之梦》

这首歌来自IU的首张翻唱专辑《花书签》，2014年发行，到现在都是经典之一呀：

（图源：IU FB）

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留言/评论
  • 李姿萩
    我是手受傷的畫者，藝術不好走⋯希望大家支持我的藝術^^ 粉絲團:https://www.facebook.com/a0926165392/ 【謝謝幫忙按讚，願您有美好的一天:))】
    2小时前
  • 徐培瑜
    💗
    3小时前
  • 陳書維
    Jimmy Kurniawan快設最愛歌單
    2小时前
  • Carrickson Chan
    沒有My old story耶
    1小时前
  • 林靖瀅
    睡覺不聽KNEE？？？最佳安眠曲耶
    3小时前
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