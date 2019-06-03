【不定時更新！】６月份有誰會來台灣跟大家見面呢？

看看這個月有誰來台灣跟大家見面吧～（６月２９日的台灣真的太精彩啦吧！）
６月１５—１６日：MAMAMOO【2019 MAMAMOO <4season F/W> CONCERT IN TAIWAN】
時間：６月１５下午6時；６月１６日下午4時
地點：新莊體育館
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６月１８日：馬東石來台宣傳電影《極惡對決》
詳情：https://www.facebook.com/VVPfans
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６月２２日：孝琳【2019 HYOLYN 1st World Tour [TRUE] in Taipei】
時間：下午6時
地點：ATT SHOWBOX(大直館)
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６月２９日：THE BOYZ【THE BOYZ ASIA FAN-CON TOUR ‘THE CASTLE’ IN TAIPEI】
時間：下午4時
地點：台北國際會議中心TICC
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６月２９日：IZ*ONE【IZ＊ONE 1ST CONCERT"EYES ON ME"】in TAIPEI】
時間：下午6時
地點：新莊體育館
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６月２９日：EPIK HIGH【2019 EPIK HIGH in TAIPEI】
時間：下午7時
地點：信義劇場 Legacy MAX
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