【不定時更新！】６月份有誰會來台灣跟大家見面呢？

【不定時更新！】６月份有誰會來台灣跟大家見面呢？

明星   2019年6月3日   星期一08:15   韓星網  

看看這個月有誰來台灣跟大家見面吧～（６月２９日的台灣真的太精彩啦吧！）

【不定時更新！】６月份有誰會來港澳跟大家見面呢？

６月１５—１６日：MAMAMOO【2019 MAMAMOO <4season F/W> CONCERT IN TAIWAN】

時間：６月１５下午6時；６月１６日下午4時
地點：新莊體育館

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６月１８日：馬東石來台宣傳電影《極惡對決》

詳情：https://www.facebook.com/VVPfans

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６月２２日：孝琳【2019 HYOLYN 1st World Tour [TRUE] in Taipei】

時間：下午6時
地點：ATT SHOWBOX(大直館)

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６月２９日：THE BOYZ【THE BOYZ ASIA FAN-CON TOUR ‘THE CASTLE’ IN TAIPEI】

時間：下午4時
地點：台北國際會議中心TICC

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６月２９日：IZ*ONE【IZ＊ONE 1ST CONCERT"EYES ON ME"】in TAIPEI】

時間：下午6時
地點：新莊體育館

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６月２９日：EPIK HIGH【2019 EPIK HIGH in TAIPEI】

時間：下午7時
地點：信義劇場 Legacy MAX

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