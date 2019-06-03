【不定时更新！】６月份有谁会来台湾跟大家见面呢？

看看这个月有谁来台湾跟大家见面吧～（６月２９日的台湾真的太精彩啦吧！）
６月１５—１６日：MAMAMOO【2019 MAMAMOO <4season F/W> CONCERT IN TAIWAN】
时间：６月１５下午6时；６月１６日下午4时
地点：新庄体育馆
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６月１８日：马东石来台宣传电影《极恶对决》
详情：https://www.facebook.com/VVPfans
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６月２２日：孝琳【2019 HYOLYN 1st World Tour [TRUE] in Taipei】
时间：下午6时
地点：ATT SHOWBOX(大直馆)
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６月２９日：THE BOYZ【THE BOYZ ASIA FAN-CON TOUR ‘THE CASTLE’ IN TAIPEI】
时间：下午4时
地点：台北国际会议中心TICC
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６月２９日：IZ*ONE【IZ＊ONE 1ST CONCERT"EYES ON ME"】in TAIPEI】
时间：下午6时
地点：新庄体育馆
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６月２９日：EPIK HIGH【2019 EPIK HIGH in TAIPEI】
时间：下午7时
地点：信义剧场 Legacy MAX
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