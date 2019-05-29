樂童音樂家哥哥李燦赫今天退伍！明天將與妹妹李秀賢、SOMI一起錄製《認哥》！
綜藝 2019年5月29日 星期三13:21 Yuan
樂童音樂家哥哥李燦赫在2017年9月18日自願加入海軍陸戰隊服役，服役了20多個月在今日正式退伍。
他向記者表示：「計畫和父親一起去旅行，回來後會開始準備新專輯，希望可以在年內發行。」而李燦赫也透過IG表達對粉絲的感謝：「謝謝那些一直在等我的人。」
今日，有媒體報導：「樂童音樂家和SOMI（全昭彌）在明日進行《認識的哥哥》的節目錄製。」這是李燦赫退伍後首次出演綜藝，將和妹妹李秀賢完整體出擊，讓不少粉絲都相當期待！SOMI確定在6月13日SOLO出道，出道前將透過節目和粉絲們見面。
而李秀賢之前曾和至親金賽綸一起出演過；SOMI在I.O.I時期出演也受到了很大的反響，這次他們會和哥哥們有什麼化學反應也令人期待！這一期《認識的哥哥》將在6月8日晚上9點（韓國時間）播出。
（圖：IG@akmuchanhk、IG@akmu_suhyun、YG、The Black Label、JTBC、IG@somsomi0309）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞