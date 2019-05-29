乐童音乐家哥哥李灿赫今天退伍！明天将与妹妹李秀贤、SOMI一起录制《认哥》！
综艺 2019年5月29日 星期三13:21 Yuan
乐童音乐家哥哥李灿赫在2017年9月18日自愿加入海军陆战队服役，服役了20多个月在今日正式退伍。
他向记者表示：「计画和父亲一起去旅行，回来后会开始准备新专辑，希望可以在年内发行。」而李灿赫也透过IG表达对粉丝的感谢：「谢谢那些一直在等我的人。」
今日，有媒体报导：「乐童音乐家和SOMI（全昭弥）在明日进行《认识的哥哥》的节目录制。」这是李灿赫退伍后首次出演综艺，将和妹妹李秀贤完整体出击，让不少粉丝都相当期待！SOMI确定在6月13日SOLO出道，出道前将透过节目和粉丝们见面。
而李秀贤之前曾和至亲金赛纶一起出演过；SOMI在I.O.I时期出演也受到了很大的反响，这次他们会和哥哥们有什么化学反应也令人期待！这一期《认识的哥哥》将在6月8日晚上9点（韩国时间）播出。
（图：IG@akmuchanhk、IG@akmu_suhyun、YG、The Black Label、JTBC、IG@somsomi0309）
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