【郑俊英偷拍事件】郑俊英聊天群共14人：包括8名歌手1名模特

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韩国MBC《News Desk》报导了「郑俊英群聊门」最新消息。

郑俊英等人在群聊中传阅性爱录影，威胁贬低女性。 群聊里包含郑俊英、胜利、崔钟训等在内共计14人，其中有8名歌手、1名模特和2名Burning Sun夜店的工作人员，以及郑俊英的朋友们，这些人分布在7个聊天群中。 8名歌手中除了已知的郑俊英、胜利和崔钟训外，还有歌手K某、J某以及模特L某。



媒体爆料，根据警方调查显示，14人在聊天群里上传非法录影后互相炫耀，甚至以录影作为威胁他人的筹码。 2015年胜利的朋友金某就利用性爱录影威胁与之有债务关系的受害人。



媒体还指出胜利等人指示群组成员更换手机，只为不让警方查获相关证据。 据韩国警方调查记录显示，胜利、郑俊英、崔钟勋等人之前都已更换手机，胜利等人知道即将被抓，曾在群组里告知「要出大事了，快把手机换掉。」郑俊英更是在从美国LA换了新手机后才回国接受调查。



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警方透露将对群聊里的所有人进行调查，查清是否有非法行为。 而已经被拘留且移交检方的郑俊英的嫌疑还在不断增加，2016年郑俊英在群聊里公开了他在飞机上偷拍的女性身体部位的照片。 他偷拍也不分场所，台湾饭店、住宅社区、江南夜店、机舱内都有过偷拍行为。 同时他在群聊里公开照片的时间也不定，从清晨到深夜都有。

此外，媒体还报导了疑似郑俊英在录制JTBC综艺《Hit Maker》时买春的消息，引发民众的猜测，质疑尚未公开身份的群聊成员是否就是《Hit Maker》的出演嘉宾。

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「图：新闻截图」

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