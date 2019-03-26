金希澈超羨慕神童語音控制手機！對著三星機喊：siri啊XD
明星 2019年3月26日 星期二08:24 Rui
宇宙大明星金希澈和Super Junior的隊友神童一同做客了V LIVE節目《核人脈同盟》，沒想到金希澈卻鬧了個大笑話。
FTIsland李洪基向嘉賓們提議玩遊戲，這個遊戲源於電影《完美陌生人》，遊戲規則就是每個人都把自己的手機放在桌子上，無論誰的手機收到郵件，短信，社交軟體的消息，都要分享出來，公之於眾，來電必須接，而且要開免提。 李洪基還強調這個遊戲最近超級流行。
DinDin補充道：「限時1小時，1小時裡收到最多聯繫的人會有禮物。」聽到這裡，神童反問：「你可以嗎？」李洪基堅定表示：「我可以。」看到李洪基信誓旦旦的模樣，金希澈一臉不可置信的表情，說道：「等下，我不行，這是讓我退出娛樂圈的遊戲啊，無法在節目中公開的內容就當沒收到過吧。」沒想到李洪基卻反駁：「明明來了訊息、電話，卻不在節目裡公開那才更奇怪。」嚇得金希澈連忙表示：「編劇找我的時候沒說玩這麼大啊....」話雖如此，但金希澈最終還是決定參加遊戲。
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聽到DinDin說要用手機計時1小時，金希澈就說：「我要打開手機。」沒想到神童卻稱：「現在還誰那樣開。」接著對著手機吩咐道：「siri，計時1小時。」神童的一系列操作看得金希澈目瞪口呆，興奮地想要嘗試，對著手機喊道：「我要玩，siri啊。」
然而，金希澈並沒有意識到自己的手機並非蘋果，而是三星品牌，他叫的不該是siri，而是BIXBY。 看不下去的李洪基提醒道：「哥哥，不是siri，而是BIXBY啦。」金希澈還不滿意地回答：「我手機不行？ 只有蘋果才可以？ 那麼我應該叫在鎔啊~」（李在鎔，三星集團李健熙獨子，三星電子副會長。）意外「召喚」出了重磅人士。
「圖：《核人脈同盟》」
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