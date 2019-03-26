金希澈超羡慕神童语音控制手机！对著三星机喊：siri啊XD

宇宙大明星金希澈和Super Junior的队友神童一同做客了V LIVE节目《核人脉同盟》，没想到金希澈却闹了个大笑话。
FTIsland李洪基向嘉宾们提议玩游戏，这个游戏源於电影《完美陌生人》，游戏规则就是每个人都把自己的手机放在桌子上，无论谁的手机收到邮件，短信，社交软体的消息，都要分享出来，公之於众，来电必须接，而且要开免提。 李洪基还强调这个游戏最近超级流行。
DinDin补充道：「限时1小时，1小时里收到最多联系的人会有礼物。」听到这里，神童反问：「你可以吗？」李洪基坚定表示：「我可以。」看到李洪基信誓旦旦的模样，金希澈一脸不可置信的表情，说道：「等下，我不行，这是让我退出娱乐圈的游戏啊，无法在节目中公开的内容就当没收到过吧。」没想到李洪基却反驳：「明明来了讯息、电话，却不在节目里公开那才更奇怪。」吓得金希澈连忙表示：「编剧找我的时候没说玩这么大啊....」话虽如此，但金希澈最终还是决定参加游戏。
听到DinDin说要用手机计时1小时，金希澈就说：「我要打开手机。」没想到神童却称：「现在还谁那样开。」接著对著手机吩咐道：「siri，计时1小时。」神童的一系列操作看得金希澈目瞪口呆，兴奋地想要尝试，对著手机喊道：「我要玩，siri啊。」
然而，金希澈并没有意识到自己的手机并非苹果，而是三星品牌，他叫的不该是siri，而是BIXBY。 看不下去的李洪基提醒道：「哥哥，不是siri，而是BIXBY啦。」金希澈还不满意地回答：「我手机不行？ 只有苹果才可以？ 那么我应该叫在熔啊~」（李在熔，三星集团李健熙独子，三星电子副会长。）意外「召唤」出了重磅人士。
「图：《核人脉同盟》」
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