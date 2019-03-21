【專訪】陳瑞妍出席亞洲電影大獎活動 暢談《毒戰寒流》角色收穫多
明星 2019年3月21日 星期四09:10 Lancy
繼韓國大鐘獎、青龍獎後，陳瑞妍再度以《毒戰寒流》角逐第十三屆亞洲電影大獎最佳女配角。在頒獎典禮前夕，陳瑞妍接受了韓星網短暫訪問，暢談拍攝《毒戰寒流》的收穫。
對於這次提名最佳女配角提名，陳瑞妍並沒什麼信心獲獎，反而能夠獲邀出席本次盛會已經覺得非常驚喜開心。《毒戰寒流》中的角色是一名吸毒者，陳瑞妍也為此下足了功夫，外形上陳瑞妍堅持保證三個月每天四個小時運動健身時間 ，成功減掉了8-9KG，另外也想辦法通過YouTube等視頻平臺瞭解到吸毒者各方面的資訊。
在《毒戰寒流》之前找到她的角色通常是比較都市幹練女人形象，這次《毒戰寒流》對她來說是全新的挑戰，演繹過程也很有趣，所以讓她印象深刻。接下來，陳瑞妍將以電影為重點規劃工作，一切都正在努力推進中。香港的王家衛導演、張曼玉演員是她非常尊重的前輩，如果有機會的話非常想跟他們合作。
第二次來到香港的陳瑞妍，上次對香港留下的印象只是高樓大廈特別多。這次聽說來香港一定要吃點心，所以正在尋找中。最後陳瑞妍感謝香港粉絲，並承諾以後能夠帶來更多不同類型的作品給大家。
文/Moon 圖/Lancy
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