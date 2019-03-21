【专访】陈瑞妍出席亚洲电影大奖活动 畅谈《毒战寒流》角色收获多
明星 2019年3月21日 星期四09:10 Lancy
继韩国大钟奖、青龙奖后，陈瑞妍再度以《毒战寒流》角逐第十三届亚洲电影大奖最佳女配角。在颁奖典礼前夕，陈瑞妍接受了韩星网短暂访问，畅谈拍摄《毒战寒流》的收获。
对於这次提名最佳女配角提名，陈瑞妍并没什么信心获奖，反而能够获邀出席本次盛会已经觉得非常惊喜开心。《毒战寒流》中的角色是一名吸毒者，陈瑞妍也为此下足了功夫，外形上陈瑞妍坚持保证三个月每天四个小时运动健身时间 ，成功减掉了8-9KG，另外也想办法通过YouTube等视频平台了解到吸毒者各方面的资讯。
在《毒战寒流》之前找到她的角色通常是比较都市干练女人形象，这次《毒战寒流》对她来说是全新的挑战，演绎过程也很有趣，所以让她印象深刻。接下来，陈瑞妍将以电影为重点规划工作，一切都正在努力推进中。香港的王家卫导演、张曼玉演员是她非常尊重的前辈，如果有机会的话非常想跟他们合作。
第二次来到香港的陈瑞妍，上次对香港留下的印象只是高楼大厦特别多。这次听说来香港一定要吃点心，所以正在寻找中。最后陈瑞妍感谢香港粉丝，并承诺以后能够带来更多不同类型的作品给大家。
文/Moon 图/Lancy
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