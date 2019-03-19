BTS防彈少年團新專輯預購量狂飆 五天就破 268 萬張！
KPOP 2019年3月19日 星期二11:51 施乃琪
上週閃電公開回歸消息後，防彈少年團隔天立刻開始預售新專輯〈MAP OF THE SOUL : PERSONA〉，不到五天又刷新了銷量紀錄！
根據防彈少年團的專輯發行商透露，在 13～ 17 日這段期間，防彈少年團的最新專輯〈MAP OF THE SOUL : PERSONA〉已經預售了多達 268 萬 5030 張（數據來自 IRIVER）。
這個驚人的數字迅速成為防彈少年團本身的新紀錄，而且相較於他們去年 7 月搶先開放預購〈Love Yourself 結 “Answer”〉在一週內預售 151 萬 1910 張的成績，這次的銷售狀況無論在速度或數量上都大勝以往。
這次防彈少年團同時經由國內各大線上購物網站及美國的亞馬遜預售新專輯，從開賣至今始終穩坐亞馬遜唱片 / 黑膠銷量榜的冠軍寶座，在美國的人氣益發火熱。
另一方面，〈MAP OF THE SOUL : PERSONA〉將於 4 月 12 日正式發行，而防彈少年團也已確定將在翌日登上美國 NBC 電視台的《週六夜現場》帶來新歌表演！
（照片來源：Big Hit Entertainment、NBC）
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