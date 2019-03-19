BTS防弹少年团新专辑预购量狂飙 五天就破 268 万张！
KPOP 2019年3月19日 星期二11:51 施乃琪
上周闪电公开回归消息后，防弹少年团隔天立刻开始预售新专辑〈MAP OF THE SOUL : PERSONA〉，不到五天又刷新了销量纪录！
根据防弹少年团的专辑发行商透露，在 13～ 17 日这段期间，防弹少年团的最新专辑〈MAP OF THE SOUL : PERSONA〉已经预售了多达 268 万 5030 张（数据来自 IRIVER）。
这个惊人的数字迅速成为防弹少年团本身的新纪录，而且相较於他们去年 7 月抢先开放预购〈Love Yourself 结 “Answer”〉在一周内预售 151 万 1910 张的成绩，这次的销售状况无论在速度或数量上都大胜以往。
这次防弹少年团同时经由国内各大线上购物网站及美国的亚马逊预售新专辑，从开卖至今始终稳坐亚马逊唱片 / 黑胶销量榜的冠军宝座，在美国的人气益发火热。
另一方面，〈MAP OF THE SOUL : PERSONA〉将於 4 月 12 日正式发行，而防弹少年团也已确定将在翌日登上美国 NBC 电视台的《周六夜现场》带来新歌表演！
（照片来源：Big Hit Entertainment、NBC）
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