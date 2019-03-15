【演員特輯】有看過這一面的「金善浩」嗎？《威基基2》造型超百變～
韓劇 2019年3月15日 星期五11:40 MiJimin
其實他可以安穩地走帥哥、型男、暖男OPPA的路線，但他就是不乖乖走啊～！（也因此很討人喜歡，大家從何時注意到他的呢？）
不曉得大家是從何時注意到金善浩的呢？雖然他在電視圈只出道了兩年的時間，但其實他原本是舞台劇演員（2009年）出身啊，累積了深厚的底子，轉戰電視圈後，搶眼的表現讓他第二部作品就榮登男二。
2017 年出演第一部電視作品《金科長》，飾演男配角宣相泰，單純卻演活了自己的角色，大家當時有注意到他嗎？
接著又出演了《最強送餐員》和《Two Cops》，登上了男二，表現搶眼引發網友討論。
而在2018年的短篇獨幕劇《瘋了，因為你！》中，擔任男一且與女主的甜蜜與浪漫，加深了大家對他的印象，這齣劇小編大推～！
而熱門劇《百日的郎君》裡，飾演有臉盲症的男二－鄭載允，劇裡對女主的深情與專一，還有聰明過人的腦性男表現，讓觀眾們對他有更多的期待與關愛。
而在新劇《加油吧威基基2》成為男主角，走爆笑喜劇風格，他在戲裡飾演愛生氣又難相處的車宇植，也是一位歌手志願生，將所有財產都投資在威基基民宿中，是福還是禍就要等播出後才知道啦！
官方公開了四張他的個人劇照，不同情緒與表情，還有風格大幅轉換的造型，都相當搶眼啊，大家是否和小編一樣，期待3月25日的開播呢？
（圖自：官方劇照）
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