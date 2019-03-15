【演员特辑】有看过这一面的「金善浩」吗？《威基基2》造型超百变～

【演员特辑】有看过这一面的「金善浩」吗？《威基基2》造型超百变～

韩剧   2019年3月15日   星期五11:40   MiJimin   8

其实他可以安稳地走帅哥、型男、暖男OPPA的路线，但他就是不乖乖走啊～！（也因此很讨人喜欢，大家从何时注意到他的呢？）

不晓得大家是从何时注意到金善浩的呢？虽然他在电视圈只出道了两年的时间，但其实他原本是舞台剧演员（2009年）出身啊，累积了深厚的底子，转战电视圈后，抢眼的表现让他第二部作品就荣登男二。

2017 年出演第一部电视作品《金科长》，饰演男配角宣相泰，单纯却演活了自己的角色，大家当时有注意到他吗？

接著又出演了《最强送餐员》和《Two Cops》，登上了男二，表现抢眼引发网友讨论。

而在2018年的短篇独幕剧《疯了，因为你！》中，担任男一且与女主的甜蜜与浪漫，加深了大家对他的印象，这出剧小编大推～！

而热门剧《百日的郎君》里，饰演有脸盲症的男二－郑载允，剧里对女主的深情与专一，还有聪明过人的脑性男表现，让观众们对他有更多的期待与关爱。

而在新剧《加油吧威基基2》成为男主角，走爆笑喜剧风格，他在戏里饰演爱生气又难相处的车宇植，也是一位歌手志愿生，将所有财产都投资在威基基民宿中，是福还是祸就要等播出后才知道啦！

官方公开了四张他的个人剧照，不同情绪与表情，还有风格大幅转换的造型，都相当抢眼啊，大家是否和小编一样，期待3月25日的开播呢？

（图自：官方剧照）

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留言/评论
  • 劉憶璇
    瘋了，因為你
    24分前
  • 許噓噓
    Hsu Tsun Yun 他真的路線很廣餒~
    41分前
  • 료교아
    鄭姍姍 要出2欸
    45分前
  • 曾馨儀
    曾于軒
    57分前
  • Ying Hu
    Ava Lin 他就是不好好用臉😂
    1小时前
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