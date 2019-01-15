李棟旭、劉寅娜主演tvN《觸及真心》公開團體、個人海報！下月（2月）6日首播
韓劇 2019年1月15日 星期二12:05 JiaJia
團體海報好逗趣～大家的焦點都是「大韓民國代表女神」吳允書（劉寅娜 飾）！
將於下月（2月）6日首播的tvN新水木劇（週三、四播出）《觸及真心》，改編自網路小說，描述頂級女演員突然爆出和財閥三世的緋聞，事業開始走下坡路；而她為了出演知名編劇的電視劇，到韓國最厲害的律師那裡偽裝求職當他的秘書，是一段頂級女演員和龜毛的律師之間隱密的辦公室戀情。
今日（15日），劇組公開團體海報。劉寅娜身穿黃色禮服並做出飛吻的動作，把初次上班路走成紅毯，背景是「Always律師事務所」的成員們，大家的目光都集中在她身上，也令人好奇知名女星為何要偽裝成秘書到律師事務所上班。劇組也公開單人海報。
▲劉寅娜
▲李棟旭
▲孫成允
▲吳正世
另外，還有兩位主演拍攝預告影片時的花絮照。李棟旭、劉寅娜繼2016年《孤單又燦爛的神-鬼怪》後二次合作，加上導演是曾執導過《今生是第一次》、《金秘書為何那樣》的朴俊和導演，電視劇尚未播出，就製造許多話題性。
（圖片來源：tvN《觸及真心》）
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