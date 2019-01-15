李栋旭、刘寅娜主演tvN《触及真心》公开团体、个人海报！下月（2月）6日首播
韩剧 2019年1月15日 星期二12:05 JiaJia
团体海报好逗趣～大家的焦点都是「大韩民国代表女神」吴允书（刘寅娜 饰）！
将於下月（2月）6日首播的tvN新水木剧（周三、四播出）《触及真心》，改编自网路小说，描述顶级女演员突然爆出和财阀三世的绯闻，事业开始走下坡路；而她为了出演知名编剧的电视剧，到韩国最厉害的律师那里伪装求职当他的秘书，是一段顶级女演员和龟毛的律师之间隐密的办公室恋情。
今日（15日），剧组公开团体海报。刘寅娜身穿黄色礼服并做出飞吻的动作，把初次上班路走成红毯，背景是「Always律师事务所」的成员们，大家的目光都集中在她身上，也令人好奇知名女星为何要伪装成秘书到律师事务所上班。剧组也公开单人海报。
▲刘寅娜
▲李栋旭
▲孙成允
▲吴正世
另外，还有两位主演拍摄预告影片时的花絮照。李栋旭、刘寅娜继2016年《孤单又灿烂的神-鬼怪》后二次合作，加上导演是曾执导过《今生是第一次》、《金秘书为何那样》的朴俊和导演，电视剧尚未播出，就制造许多话题性。
（图片来源：tvN《触及真心》）
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