JTBC《經常請吃飯的漂亮姐姐》編劇、導演將推新作MBC《春夜》！孫藝珍、丁海寅出演討論中 網友：拜託不要

JTBC《經常請吃飯的漂亮姐姐》編劇、導演將推新作MBC《春夜》！孫藝珍、丁海寅出演討論中 網友：拜託不要

韓劇   2019年1月15日   星期二11:42   JiaJia   1

被稱為「《漂亮姐姐》2.0」的《春夜》...主演劇本遞給孫藝珍和丁海寅，但網友們好像不是很買單耶…


昨日（14日），有消息指出，預計接檔《The Banker》作為MBC水木劇（週三、四）播出的《春夜》，是JTBC《經常請吃飯的漂亮姐姐》金恩編劇、安畔錫導演二度合作的作品，描述積極、進取又熱情的30代女性，整理了與戀人的愛情長跑後，迎來全新的愛情的故事。是與《漂亮姐姐》一樣平和又日常的內容，而合作《漂亮姐姐》的孫藝珍、丁海寅，則收到主角出演提案。


對此，孫藝珍的經紀公司回應：「確實收到出演邀約，正在準備討論出演問題。」


丁海寅的經紀公司也表示：「是眾多出演提案之一，尚未決定出演。」


此一選角新聞一出，網友們紛紛表示：「這樣好像不對吧？」、「一樣的編導、一樣的男主、一樣的女主…說實話膩了。」、「兩位演員在其他作品見面比較好～」等。不曉得各位又有什麼想法呢？

（圖片來源：TVDaily、KSD、JTBC《經常請吃飯的漂亮姐姐》）

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留言/評論
  • 劉憶璇
    一樣的編劇....別了吧。
    1小時前
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